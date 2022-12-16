بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العوام بمحافظة مطروح كتب: محمد أيمن سالم 11:53 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022 شعائر صلاة الجمعة ننقل لكم خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة نقلا عن التلفزيون المصري من مسجد العوام بمحافظة مطروح. اقرأ المزيد: «بث مباشر» شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين «بث مباشر».. شعائر صلاة الجمعة من الأزهر الشريف نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القرماني بمدينة العريش بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة مطروح بقلم محمد أيمن سالم