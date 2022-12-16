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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العوام بمحافظة مطروح

كتب:

محمد أيمن سالم
11:53 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
شعائر صلاة الجمعة

شعائر صلاة الجمعة

ننقل لكم خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة نقلا عن التلفزيون المصري من مسجد العوام بمحافظة مطروح.

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