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«بث مباشر» شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

كتب:

شريف سليمان
11:39 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
صلاة الجمعة

صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة. 

حددت الهيئة المصرية للمساحة، موعد صلاة الجمعة في القاهرة عند الساعة 11:47 صباحا، وفي مدينة الإسكندرية عند الساعة 11:52 صباحا، ومدينة طنطا عند الساعة 11:48 صباحا، وفي مدينة المنصورة عند الساعة 11:47 صباحا، وفي مدينة سوهاج عند الساعة 11:45 صباحا، وفي مدينة المنيا عند الساعة 11:49 صباحا، وفي مدينة أسوان عند الساعة 11:41 صباحا، وفي مدينة مطروح عند الساعة 12:3 مساء.

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