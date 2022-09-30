نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القرماني بمدينة العريش

يستعد التليفزيون المصري لنقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد القرماني أحد أقدم مساجد العريش بشمال سيناء.

نقل صلاة الجمعة من مسجد القرماني

وقال علاء عطوة، رئيس قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شعائر صلاة الجمعة ستنقل اليوم من مسجد القرماني بوسط مدينة العريش، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومدير أمن شمال سيناء، والمسؤلون ورؤساء المديريات والنواب وشيوخ الأزهر والأوقاف، وعددا من شيوخ ووجهاء أهالي سيناء.

وأضاف رئيس قسم العلاقات العامة بالمحافظة، أن بداية احتفالات شمال سيناء بنصر أكتوبر المجيد، هو نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد القرماني، على أن يتم الأسبوع القادم افتتاح بعض المدارس والمشروعات التنموية بشمال ووسط سيناء.

مسجد القرماني أقدم مساجد شمال سيناء

وأنشئ مسجد القرماني من أقدم المساجد بشمال سيناء عام 1964، وذلك بعدما تبرع به أحد الأهالي ويدعى «عبد الحميد البيك» وعائلته بقطعة أرض، وتم عمل تبرعات أهلية لبناءه، وتم تجديده على عدة مراحل عام 2009، بالإضافة لترميمات أخرى كان آخرها منذ عامين.

سبب تسمية مسجد القرماني

وسمي مسجد القرماني نسبة إلى اللواء محمد عبد المنعم القرماني الذي كان يشغل منصب محافظ شمال سيناء، وكان معروفا بعطاءه الكبير وإنسانيته، كما كان محبوبا من أهالي العريش.

وقال شعبان الفضالي، أحد المؤرخين السيناويين، في تصريحات صحفية، إن اللواء القرماني ولد عام 1919، وكان مأمورا في القوات الحدودية، ثم كُلف بتولي الحكم المحلي بمحافظة شمال سيناء بتوجيهات من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.