ضبط 3479 عبوة مبيدات زراعية في حملات بالبحيرة والقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (البحيرة- القليوبية).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

3479 عبوة مبيدات زراعية

فى مجال حماية الثروة الزراعية (الأعلاف الحيوانية والأسمدة)، ضبط عدد 6 قضايا عبارة عن ( 3 معارض- 2 مؤسسة- شركة).. بإجمالى مضبوطات بلغت (10,5 طن أسمدة ومخصبات زراعية- عدد 2435 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية- عدد 3479 عبوة مبيدات زراعية "جميعها بدون ترخيص").. بنطاق محافظة البحيرة.

فى مجال حماية البيئةالصحة العامة: ضبط مصنع سلفونك ومنظفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات بلغت (117 طن خامات ومنتج نهائى للسلفونيك والمنظفات "بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر").. بنطاق محافظة البحيرة.

التفتيش البيئى

ضبط عدد 9 قضايا عبارة عن (5 شركات- 3 مصانع-مركز) بمخالفات (عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم وجود سجل المواد والمخلفات الصلبة- عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية) .. بنطاق محافظة القليوبية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.