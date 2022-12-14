إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بـ3 مراكز في كفر الشيخ.. مشاجرة وحادث سير

أُصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة فى حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، الحامول، الرياض»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وعمل الفحوصات اللازمة.

تفاصيل الحوادث

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بنطاق مراكز «كفر الشيخ، والحامول، والرياض».

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفي، إصابة كل من «إ.س.م»، 16 سنة، بجروح وكدمات، و«ر.أ.ا»، 35 سنة، من قرية الطايفة، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، فى مشاجرة، و«إ.ص.ط»، 35 سنة، من قرية المرابعين، بكدمات متفرقة فى حادث سير، و«أ.م.ط»، 28 سنة، من قرية روينة، بجروح قطعية، و«أ.م.ا»، 28 سنة، بجروح قطعية، فى مشاجرة، و«إ.ب.إ»، 45 سنة، عامل بمصنع السكر، بجروح وكدمات، فى حادث سير.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.