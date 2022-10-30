«التنسيقية» تواصل جلسات الحوار الوطني وتجوب مراكز محافظة البحيرة (صور)

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم، عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «قضايا الحوار الوطني»، بحضور النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد كبير من أهالي قرى مركز رشيد وذلك في إطار الجلسات النقاشية التي يجري عقدها في مراكز محافظة البحيرة.

جلسات نقاشية حول الحوار الوطني في البحيرة

وأشارت النائبة رشا كليب إلى أن هذه الجلسات النقاشية تأتي في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاستماع إلى كل ما يشغل المواطنين قضايا ومشاكل كما يعرضوا طرق الحلول المناسبة من وجهة نظرهم.

وبدأت الجلسة النقاشية بتعريف أهالي رشيد ما هو الحوار الوطني والهدف منه وضرورة مشاركة المواطن البسيط في الجلسة النقاشية وطرح ما يجول في خاطره من تساؤلات لها علاقة بمحافظة البحيرة وأي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

الجلسة النقاشية تستمتع لمشكلات أهالي رشيد

واستمعت عضو مجلس النواب إلى القضايا التي تشغل أهالي مدينة رشيد، والتي من أهمها تطوير عدد من المناطق الأثرية بالمدينة، بالإضافة إلى إدراج بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، كما ناشد الأهالي بضرورة الاهتمام بصناعة السفن كونها مدينة ساحلية تعتمد في الأساس على صيد الأسماك والذي يعد مصدر الرزق الأساسي للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت كليب إلى اهتمامات القيادة السياسية والحوار الوطني بالمواطن البسيط والاستماع إلى مطالبه، وأشاد الأهالي بحرص الدولة على الاستماع لمطالبهم، وكذلك حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التفاعل مع المواطنين بكل أطيافهم وإشراكهم في قضايا الحوار الوطني.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نفذت العديد من الجلسات النقاشية في البحيرة والتي منها جلسة نقاشية مع طلاب جامعة دمنهور وأهالي وادي النطرون، يأتي ذلك في إطار إعلان التنفيسة عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين في مختلف المحافظات، الوقوف على آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقبل.