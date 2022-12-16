وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمطروح: «تصدقوا للمحتاجين»

أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة الجمعة في مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، بحضور نواب مطروح وعمد ومشايخ وعواقل القبائل، في إطار احتفالات مطروح بالعيد القومي.

نقل شعائر صلاة الجمعة

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة من مسجد العوام في مدينة مرسى مطروح، وخطب الوزير خطبة الجمعة، التي دارت حول الرزق الذي يوزعه المولى عز وجل على خلقه.

وزير الأوقاف: تصدقوا للفقراء

وأوضح وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة في مطروح، أن الله الغني وأننا الفقراء، ولابد وأن يتصدق الناس من مالهم للأسر الأكثر احتياجًا: «للفقراء في أموالكم حق، فاعطو كل ذي حق حقه من الصدقات».

كما دعا وزير الأوقاف، إلى تكاتف الشعب والقوات المسلحة، وأن يكونا يدًا واحدة، وأن يجعل مصر بلدًا آمنة.

ويتوجه وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية، إلى مقر دار الإفتاء المصريه فرع مطروح الجديد، لافتتاحه بعد إنشائه خلال العام الماضي في احتفالات مطروح بعيدها القومي.