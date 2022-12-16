اختيار وزيرة البيئة المصرية لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر وضعت الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ عام 2018، موضحةً أن العمل استمر لمدة ثلاث سنوات حتى أكتوبر 2021، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف والدول المشاركة في الاتفاقية.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في أولى اجتماعاتها الوزارية اليوم مع نظرائها من الدول المتقدمة والنامية ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، برئاسة الصين الرئيس الحالي للدورة 15 من المؤتمر، وخلال الاجتماع تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندي، وذلك بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.

أهم المؤتمرات في تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي

وأشارت وزيرة البيئة أنه من المتوقع أن يكون المؤتمر من أهم المؤتمرات في تاريخ اتفاقية التنوع البيولوجي، نظراً لأهمية وضرورة العمل على وقف تدهور التنوع البيولوجي وكذلك العمل على ربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجي.

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أن قضية التغيرات المناخية حازت على اهتمام كبير خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، نظراً لأهمية هذه القضية وارتباطها بتغير المناخ وهي تساهم في التحكم في التغيرات المناخية وتقليل آثارها، مشيرةً إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل العمل على تسريع وتيرة العمل نحو تقليل تدهور التنوع البيولوجي.

مقترحات تساعد في حماية التنوع البيولوجي

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشاركتها في العديد من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها سكرتارية الاتفاقية، معبرة عن أملها أن تكون الملفات الخاصة بتسريع وتيرة العمل جاهزة، وأن تكون الجلسة بمثابة عصفاً ذهنياً لكل المشاركين لتقديم مقترحات تساعد في حماية التنوع البيولوجي.