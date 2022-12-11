وزيرة البيئة تشيد بما حققه مؤتمر المناخ: حدث مهم في تاريخ العلاقات الدولية

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدولة المصرية، والدعم الذي قدمه الشعب المصري، بمؤتمر المناخ cop 27، الذي عقد في الفترة من 6 نوفمبر الماضي، واستمر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، بمدينة شرم الشيخ.

مؤتمر المناخ نتاج أداء جماعي وطني

قالت وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، خلال البيان التي ألقته اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر المناخ شهد أداء جماعي وطني جدير بتحديات تنظيم المؤتمر في فترة زمنية قياسية، وبمستوى تنظيمي ولوجيستي نموذجي، أتاح للمفاوضين مناخ مناسب للتواصل، والتوصل إلى نتائج فاقت التوقعات بكل المقاييس.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن ركائز جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر، لم تكن وليدة المؤتمر، وإنما زرعت بذورها بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل المناخي منذ سنوات، مؤكدة في حديثها، أن كلمات الشكر والتقدير لا تكفي للتعبير عن الدعم الذي تلقاه المؤتمر من كل فئات المجتمع المصري، والاحترام للعمل الوطني المشرف، الذي أوصلة إلى هذا النجاح.

مؤتمر المناخ حقق هدفا طال انتظاره

وأكدت ياسمين، أن المؤتمر تمكن من خلال جهود شاقة للرئاسة المصرية للمؤتمر التوصل إلى هدف طال إنتظاره سنوات طويلة وهو إنشاء صندوق الأضرار والخسائر، لتعويض الدول الفقيرة خاصة الأفريقية، عن الخسائر التي تسببت فيها الصدمات والكوارث البيئية.

cop 27 بداية وليست النهاية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ما تحقق في المؤتمر بداية جديدة وليس نهاية الطريق، وستواصل الرئاسة المصرية جهودها، إلى حين تسليم دولة الإمارات رئاسة مؤتمر COP28 في نوفمبر العام المقبل.

وأضافت أن المؤتمر ساهم في تقديم صورة مشرفة للاهتمام بالشباب والمرأه، وأصحاب الهمم، من خلال منصات خاصة بكل منهم أتاحت لهم التفاعل الإيجابي والمناقشات البناءه لاهتماماتهم وإحتياجاتهم.

وتابعت أن الحرص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني، تعتبر المرة الأولى في المنطقتين الزرقاء والخضراء، بمشاركة 38 منظمة مدنية مصرية في المنطقة الزرقاء، وترسيخ شمولية المؤتمر بمشاركة نشطاء المناخ والتعبير عن آرائهم بشفافية وعلنية.