وزيرة البيئة: مناهج بيئية لتوعية الطلاب بالتعاون مع «ناشيونال جيوجرافيك»

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الحكومة على دمج البيئة في المناهج التعليمية، مشيرة خلال حضورها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، إلى أن «وزارتي البيئة والتعليم تعاونتا قبل مؤتمر المناخ على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن البيئي والتوعوي، لدمجها في مناهج المرحلة الابتدائية، وعلى المستوي الجامعي، بالتشارك مع وزارة التعليم العالي».

وأوضحت فؤاد أن التعليم أحد أدوات التوعية لدى الأطفال، مشددة على أن «تدريس المواد المتعلقة بالبيئة لم يعد رفاهية، والمنهج البيئي سيكون موجودا ضمن الأنشطة التشاركية في المناهج، بالتعاون مع ناشيونال جيوجرافيك».

منصة إلكترونية لإفكار الشباب حول البيئة

وأضافت أن المنهج التعليمي سيتضمن مسابقات للرسوم والفنون البيئية، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لإفكار الشباب حول البيئة، فيما أشارت إلى أن إطلاق صندوق الأضرار والخسائر ليس الإنجاز الوحيد لقمة المناخ الأخيرة المنعقدة في شرم الشيخ.

وأوضحت أن «مؤتمر المناخ ما كان له أن يحقق هذا النجاح دون دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاني أبناء مصر الأوفياء، بدءا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجميع الجهات المعنية الأخرى، ما اسهم في خروج المؤتمر بأعلى مستوى».

وقالت إن «الواجب الوطني يقتضى أن أحيط المجلس بأن الإنجازات تحققت على المستوى الوطني والإقليمي، ومن الجانب التنظيمي الذي أشادت به كل الأطراف بالدولية المشاركة في قمة المناخ، والتي اعتبرها موقع الاتفاقية الإطارية لمكافحة تغير المناخ، الأكبر بعد مؤتمر باريس في عدد المشاركين».