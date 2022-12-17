مواقيت الصلاة اليوم السبت 17 سبتمبر في مصر

أصدرَت اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية، كونها تختلف من محافظة لأخرى باختلاف التوقيت المحلي للمحافظة.

وفي هذا الإطار، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة، اليوم السبت، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:10 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:50 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:38 مساء

موعد أذان المغرب: 4:57 مساء

موعد أذان العشاء: 6:20 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر: 5:13 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:39 مساء

موعد أذان المغرب: 4:57 مساء

موعد أذان العشاء: 6:21 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:18

موعد أذان الظهر: 11:59

موعد أذان العصر: 2:50

موعد أذان المغرب: 5:09

موعد أذان العشاء: 6:31

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:19

موعد أذان الظهر: 11:57

موعد أذان العصر: 2:43

موعد أذان المغرب: 5:02

موعد أذان العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر: 5:00

أذان الظهر: 11:46

أذان العصر: 2:43

أذان المغرب: 5:03

أذان العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 5:03

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:42

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 5:00

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 4:59

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 5:11

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:54

أذان العشاء: 6:18