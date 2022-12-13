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مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء.. الفجر 5:09 صباحا

كتب:

هبهَ وهـدان
01:59 ص | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
مواقيت الصلاة اليوم- أرشيفية

مواقيت الصلاة اليوم- أرشيفية

كشفت الهيئة المصرية للساحة، كافة مواعيد ومواقيت الصلاة بمختلف محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، وهي تختلف بعض الشيئ من محافظة لأخرى بشكل ضئيل لا يتخطى دقيقتين.

وتقدم «الوطن» مواعيد ومواقيت الصلاة في عددٍ من المحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:49 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:38 مساء

موعد أذان المغرب: 4:56 مساء

موعد أذان العشاء: 6:19 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر: 5:10صباحًا

موعد أذان الظهر: 11:48 صباحًا

موعد أذان العصر: 2:34 مساء

موعد أذان المغرب: 4:53 مساء

موعد أذان العشاء: 6:17مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:09

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:38

موعد أذان المغرب: 4:59

موعد أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:16

موعد أذان الظهر: 11:54

موعد أذان العصر: 2:40

موعد أذان المغرب: 4:59

موعد أذان العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:54

أذان الظهر: 11:36

أذان العصر: 2:29

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:10

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 5:01

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:00

أذان العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر: 4:58

أذان الظهر: 11:43

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 4:59

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 5:08

أذان الظهر: 11:47

أذان العصر: 2:34

أذان المغرب: 4:53

أذان العشاء: 6:16

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بقلم هبهَ وهـدان