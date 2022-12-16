صرخة أب يعاني ابنه بضمور في العضلات بالمنوفية: علبة العلاج بـ 6 ملايين جنيه

«أهلي وأخوتي وأحبائي أرجو منكم جميعاً المساعدة والمساندة في حالة ابني عمر».. هكذا بدأ والد الطفل عمر أحمد، ابن الـ3 سنوات و4 شهور، ابن قرية سدود محافظة المنوفية، حديثه لـ«الوطن» عن مرض نجله مع ضمور العضلات.

ضمور عضلات دوشين

قال أحمد عبد المرضى، إن نجله عمر يعانى منذ عام من أعراض ضمور العضلات، وذهب به إلى العديد من الأطباء المتخصصين، حتى أثبتت الفحوصات والتحاليل اللازمة خارج مصر بتشخيص حالته ضمور عضلات، «دوشين الطفرة الهرائية»، لكن هناك علاجا لحالته.

وذكر الأب أن الدواء عبارة عن أكياس فوار، يستمر الطفل في الحصول عليها طوال حياته 250 mg 3 مرات يومياً، والعلبة فيها 60 كيس تقريباً بحوالي 6 مليون جنيه، ولن نستطيع تدبير هذا المبلغ.

وأضاف والد الطفل:«أوجه ندائي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ابني لأن الطفل يتألم طول الوقت ولا أجد وسيله أساعده بها فقد أنفقت كل ما أملك خلال العام الماضي لتشخيص المرض ومعرفة علاجه مابين تحاليل وأشعات وعلاجات».

أناشد الجميع.. ساعدوني

وطالب الأب من الجميع: «ساعدونى في علاج الطفل.. لن أستطيع توفير نفقات هذا العلاج الذي يفوق طاقتي، وليس لدى ما أبيعه حتى أحصل على كيس واحد من الفوار».