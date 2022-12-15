حجر ينهي حياة طفل «بسبب اللهو» في الوراق

لقى طفل مصرعه على يد صديقه، أثناء لهوهما في الشارع، إذ ألقى الثاني حجر على الأول، أودى بحياته في الحال، حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من «م. م» 42 سنة، عامل، بوفاة نجله محمود 13 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيم قرية طناش دائرة القسم، إثر إصابته بالرأس، أثناء قيامه باللهو مع صديقة «س. ح» 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي ومقيم بذات القرية، حيث قام بإلقاء حجر عليه، حال لعبهما سويا، وتوفى إثر إصابته بالرأس، متأثرا بجراحه، وألقى القبض على المتهم.

وبمواجهته أمام المقدم هانى مندور رئيس مباحث الوراق، اعترف بارتكابه الواقعة، إذ حدثت مشادة بينهما أثناء لهوهما سويا، قام على إثرها برشقه بحجر، فحدثت إصابته التي أودت بحياته.