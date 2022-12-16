مفتي الجمهورية يفتتح فرع دار الإفتاء في مطروح بحضور المحافظ ووزير الأوقاف

افتتح مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دار الإفتاء المصرية فرع مطروح، وهي الأولى التي تقام في عهد المفتي الحالي، وذلك بمناسبة عيد مطروح القومي، بحضور نواب مطروح من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وعمد وشيوخ القبائل بالمحافظة، وهي الفرع الرابع للافتاء بعد افتتاح فروع الإسكندريه وأسيوط وبني سويف.

دار الإفتاء بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إن دار الإفتاء ستقدم خدمات متميزة في الفتاوى لأهالي المحافظة، من خلال لجان علمية، وتساهم في تقديم الحلول والآراء الشرعية والتي يحتاجها المواطنين في مختلف المسائل الفقهية والدينية.

خدمات لسكان المدن والقرى

وأضاف محافظ مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أن دار الإفتاء جرى إنشائها على أحدث طراز معماري وفي موقع متميز وسط مدينة مرسى مطروح، بالقرب من ديوان عام المحافظة ومكتبة مصر العامة، لتكون في متناول الجميع من أبناء المدن والمراكز الثمانية والقرى على مستوى محافظة مطروح.

كان وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية ومحافظ مطروح قد أدوا صلاة الجمعة في مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، وتم نقل شعائر الصلاة على التلفزيون المصري، وذلك بحضور لفيف من أهالي المحافظة والعمد والشباب وممثلي جميع أطياف المجتمع المطروحي بمناسبة أعياد مطروح القومية، والتي تستمر على مدار 3 أيام.

وتضم دار الإفتاء المصرية فرع مطروح، 4 مكاتب ومجموعة من العلماء في الفتوى.