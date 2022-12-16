أسعار ومساحات الوحدات السكنية بمشروع تطوير المحافظات بسوهاج

تبدأ أسعار الوحدات السكنية بمشروع تطوير العواصم «داره» بأرض المحلج والشونة بمحافظة سوهاج، بدفع 75 ألف جنيه جدية حجز لكافة المساحات السكنية بالوحدات السكنية والإدارية، وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان لأسعار المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، التي تشمل 9 محافظات هى المنوفية والدقهلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ وبالصعيد محافظات قنا وسوهاج والمنيا والفيوم، بإجمالي 1284 وحدة سكنية.

مساحات مشروع «داره» بسوهاج

ويختلف السعر الكلى للوحدات السكنية بمشروع تطوير العواصم «داره» وفقا لاختلاف المساحة لكل وحدة وتتراوح المساحات المطروحة للمواطنين بمحافظة سوهاج من 98 مترا بالطابق الأرضى حتى 116 مترا.

تنشر «الوطن»، أسعار ومساحات الوحدات السكنية بمحافظة سوهاج بمشروع تطوير العواصم «داره»، التي تبدأ من مليون و260 ألف جنيه وكانت كالتالي.

- سعر الوحدات بالطابق الأرضي ذات مساحة 98 متر مليون و271 ألف جنيه.

- سعر الوحدات بالطابق الأرضي ذات مساحة 100 متر مليون و285 ألف جنيه.

- سعر الوحدات بالطابق الأرضي ذات مساحة 109 متر يصل سعرها إلى مليون و400 ألف جنيه.

- سعر الوحدات بالطابق الأرضي ذات مساحة 116 بسعر مليون و520 ألف جنيه.

أسعار مشروع «داره بسوهاج»

بينما كانت أسعار الوحدات السكنية بالأدوار العليا كالأتى،

-الوحدات السكنية مساحة 109 متر بسعر مليون و442 ألف جنيه.

-الوحدات السكنية مساحة 116 متر بسعر مليون و52 ألف جنيه.