تفاصيل شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات.. 1284 وحدة في 9 محافظات

شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، تبرز ضمن المشروع المهم، الذي يعمل عليه صندوق التنمية الحضرية «صندوق تطوير العشوائيات سابقا»، في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لخدمة جميع المواطنين.

شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلن صندوق التنمية الحضرية عن طرح 1284 وحدة في 9 محافظات، من إجمالي 21984 وحدة في المرحلة الأولى، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك لأول مرة ضمن شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، وذلك بمساحات مختلفة.

ووافق الصندوق، برئاسة المهندس خالد صديق، على إجراءات التسعير والطرح وآلياته لمشروع شقق تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكلِ المصريين»، لعدد من الوحدات السكنية التى لا تزيد عن 5% من إجمالى الوحدات ضمن المشروع.

وأشار إلى أن طرح شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات، داخل عدد من المحافظات، وهى: «محافظة دمياط، محافظة كفر الشيخ، محفظة السويس، محافظة المنوفية، محافظة المنصورة، محافظة الفيوم، محافظة المنيا، محافظة سوهاج، محافظة قنا».

نسبة إنجاز المشروع تخطت 60%

كشف المهندس خالد صديق، أنه جاري العمل داخل 13 محافظة، مؤكدا أنه من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال هذه الأيام، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، حيث تخطت نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى 60%.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن إجمالى المشروعات القائمة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، يبلغ نحو 23 مشروعا، على مستوى المحافظات، مضيفا أن نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى داخل محافظة السويس، بلغت 90%، وداخل محافظة الشرقية بلغت 80%.