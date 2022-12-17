الجنايات تستكمل محاكمة المتهمين في قضية «كتائب حلوان»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، جلسة إعادة إجراءات محاكمة عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

حضور المتهمين

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 17 ديسمبر، لحضور المتهمين.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، غرضهم منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.