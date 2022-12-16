أسعار القمح اليوم.. طن المستورد بروتين 12.5% يسجل 11 ألفا و160 جنيها

قال الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، إن أسعار القمح المحلية والعالمية تشهد استقرارا في البيع والشراء اليوم الجمعة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خلال عمليات البيع والشراء التي تداولت بالأسواق الحرة والمتاجر بالنسبة للمستهلك.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات

وشهدت أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات، استقرارًا حيث سجل سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5%، بواقع 11 ألف جنيه عن كل طن قمح مباع.

وسجل سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5% نحو 11 ألفا و160 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو البيع للقمح المحلي بسعر 13 جنيها.

أسعار القمح اليوم والمنزرع

وأشار الدكتور محمد درويش في تصريح لـ «الوطن»، إن مصر حققت طفرة كبيرة خلال ال 5 سنوات الأخيرة لزيادة مساحات المنزرع في الأراضي الحديثة في مصر، وأدى إلى تراجع أسعار القمح اليوم، ضمن ما حققة برنامج التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المنزرع لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتفاء الذاتي لمصر بجميع المحاصيل خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظات على مستوى الجمهورية بلغت 3 ملايين و650 ألف فدان من محصول القمح بواقع إنتاج بلغ نحو 9 ملايين ونصف طن ليغطي نحو %65 من الاستهلاك المحلي.