تراجع أسعار القمح اليوم في مصر.. الطن يسجل 11 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد درويش، الأستاذ بقسم بحوث القمح، في محطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، أن اليوم شهد تراجع أسعار القمح المحلية بالمحافظات بشكل نسبي وهو ما يعطي مؤشرا جيدا، وكذلك شهدت أسعار القمح العالمي استقرارا.

تراجع أسعار القمح اليوم السبت

وجاء تراجع أسعار القمح اليوم ليسجل سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% تراجع اليوم ليسجل مبلغ 11 ألف جنيه عن كل طن قمح.

بينما استقر سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، ليسجل 11 ألف و140جنيها.

كما سجل سعر كيلو القمح المحلي 11 جنيها وسط تراجع جنيهين عن كل كيلو قمح.

تراجع أسعار القمح اليوم والمنتج

وأشار «درويش»، في تصريح لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار القمح اليوم، أمر جيد وسط المساحة المنزرعة من القمح والتي بلغت 3 ملايين و 650 ألف فدان على مستوى المنزرع كل عام، مشيرا إلى أن ناتج محصول القمح بلغ نحو 9 ملايين طن قمح سنويا للاستهلاك المحلي علي مستوي محافظات مصر وهو ما يغطي %65 من الاستهلاك الداخلي في مصر، إذ تم تحديد سعر استرشادي لأردب القمح بمبلغ 1000 جنيه بخلاف علاوة الفرز عن كل أردب.