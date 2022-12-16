طارق الخولي: التعاون الاقتصادي بين أمريكا وأفريقيا سيسهم في حل أزمة الغذاء

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية، ربطت بين الأمنين الغذائي والمائي لأفريقيا، وهو ما يجب أن وضعه في الحسبان والعمل عليه وفقًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الأممية.

القمة الأمريكية الأفريقية جاءت في وقت مناسب

وأوضح النائب طارق الخولي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن موعد انعقاد القمة الأفريقية الأمريكية جاء في توقيت مناسب للغاية، إذ تعاني القارة السمراء من مشكلات اقتصادية وخيمة منذ بدء جائحة كورونا نهاية بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى اختناق سلاسل الإمدادات التجارية، ما نتج عنه موجات تضخم بالسوق التجارية الدولية، الأمر الذي استلزم انعقاد مثل هذه القمة لبحث سبل التعاون الأمريكي الأفريقي في كل المجالات الاقتصادية.

سبل فض الفجوة الغذائية

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجانب الأمريكي تحدّث خلال كلمته عن آلية التمثيل العادل لدول القارة السمراء بالمنظمات الدولية والحقوقية، الأمر الذي يُعد أول متطلبات دول القارة السمراء من القمة.

وعن الأزمة الاقتصادية وسبل معالجة الفجوة الغذائية التي يعاني منها العالم، قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التعاون الأمريكي الأفريقي وزيادة فرص الاستثمارات الأمريكية بالقارة السمراء سيسهم في معالجة الأزمة الغذائية التي يعاني منها العالم.