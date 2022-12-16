«الرئاسة»: القمة «الأمريكية - الأفريقية» تعكس الاهتمام المتزايد تجاه القارة

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن القمة الثانية للقادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، التي عقدت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، تعكس الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح لقناة «النيل للأخبار»، على هامش أعمال القمة «الأمريكية - الأفريقية» في واشنطن، أن القارة الأفريقية بها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، والمواد الأولية والطاقة البشرية.

وأوضح أنّ القارة الأفريقية تفتقد إلى البنية الأساسية القارية، لا سيما شبكة المواصلات، بكل مكوناتها سواء طرق أو محاور ربط ما بين الدول أو محاور داخلية أو طرق الربط البحري أو حتى الرحلات الجوية المباشرة.