صحفية لقناة الحياة: القمة الأمريكية الأفريقية ركزت على الأمن الغذائي

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن النقاشات في القمة الأمريكية الأفريقية، ركزت اليوم على الأمن الغذائي، خاصة أن روسيا استخدمت سلاح الحبوب والمحاصيل الزراعية التي تصدرها للدول الأوروبية، كنوع من الضغط السياسي على القارة الأفريقية.

وأضافت «القدسي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «ظهر ذلك واضحا في التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأم المتحدة، وتردد عدد كبير من الدول الأفريقية ضد التصويت على ما تفعله روسيا ضد أوكرانيا».

وأوضحت أن الأمن الغذائي محور وسلاح استخدمته روسيا، ولم يعد خافيا ضمن أهداف هذه القمة، مواجهة الطموحات الصينية في القارة الأفريقية، لأن الولايات المتحدة طالما نظرت للقارة الأفريقية على أنها مكان للمشكلات والصراعات والنزاعات العسكرية، وتعاني من الفساد والحوكمة الرشيدة، وبالتالي كان هناك تباعد في النظرة.

ولفتت إلى أن الصين نظرت للقارة السمراء بأنها مكان للفرص الاقتصادية والاستراتيجية.