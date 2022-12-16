إيرادات فيلم Avatar 2 تقترب من مليوني جنيه في السينمات المصرية

اقتربت إيرادات فيلم « Avatar 2»، الذي طرح في دور العرض المصرية أول أمس لـ 2 مليون جنية.

إيرادات فيلم « Avatar 2» تزداد يوميا

فيلم «Avatar 2» يحمل طابع المغامرة والإثارة، ويحمل الجزء الثاني من الفيلم عنوان «The Way of Water».

الشركة الموزعة للفيلم في مصر أوضحت، في بيان لها، أن الفيلم اقتربت إيراداته من 2 مليون جنيه خلال الساعات الماضية في دور العرض المصرية، والفيلم من كتابة وإخراج جيمس كاميرون.

« Avatar 2» يعرض في عدد كبير من دور العرض المصرية

عرض فيلم «Avatar» في مصر يتم حاليا في سينما الزمالك وسينما مترو وسط البلد وسينما جالاكسي وسينما الماسة وسينما سيتي ستارز وسينما جولدن ستارز وVOX وأمريكان بلازا في أوقات مختلفة على مدار الأيام المقبلة، ويمكن معرفة أوقات العرض من خلال زيارة الموقع الرسمي لكل سينما لمعرفة الأوقات المتاحة والحجز خلالها.

جوائز أوسكار

نال فيلم avtar شهرة عالمية واسعة، خصوصًا مع نجاح الجزء الأول الذي مر عليه أكثر من 10 سنوات، وحصد وقتها العديد من جوائز الأوسكار منها لأفضل تصميم وإنتاج وتأثيرات بصرية وأفضل تصوير سينمائي، بخلاف ترشح الفيلم لحصد 9 جوائز من ضمنها أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل مخرج.

وفي الأيام الماضية تم تنظيم عرض خاص للفيلم العالمي في مصر، وحضره عدد من الفنانين وصناع الأفلام المصرية والعربية، منهم المخرج عمرو سلامة، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة بشرى ومحمود عبدالمغني.