انطلاق العرض الخاص لـ فيلم avatar 2.. وبشرى ومحمود عبدالمغني أبرز الحضور

بدأ منذ قليل، العرض الخاص لفيلم avatar 2 للمخرج العالمي جيمس كاميرون، المقام بإحدى السينمات الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين الذين حرصوا على مشاهدته.

وكان أول الحاضرين لعرض فيلم avatar 2، عدد من الفنانين، منهم الفنان محمود عبد المغني والفنانة بشرى والمخرج عمرو سلامة، والفيلم يحمل عنوان The Way of Water في دور العرض المصرية.

تفاصيل عرض فيلم avatar 2

بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول من الفيلم، الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، ليتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم، ويخطط كاميرون لإطلاق ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

وسيعرض الفيلم غدا 14 ديسمبر بشاشات عرض كل من فوكس سينما سيتي سنتر ألماظة ومول مصر، وأركان وصن سيتي وجالاكسي المعادي وجراند نايل تاور وأيماكس بلازا، 90 بوينت وغيرها من دور العرض.

وتكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي سيبدأ بها عرض الفيلم الأربعاء، مع 12 دولة أخرى في نفس التوقيت، منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان وتصل مدة الفيلم إلى 3 ساعات.