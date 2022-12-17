انقطاع الكهرباء في بني سويف اليوم لأعمال الصيانة.. تعرف على الأماكن

أعلن قطاع كهرباء في بني سويف فصل التيار الكهربائي عن العديد من الأماكن والمناطق والشوارع والأحياء بمدينة بني سويف العاصمة، لعمل الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم تلك المناطق، اليوم السبت 17 ديسمبر، لمدة 5 ساعات، على أن يتم إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة الساعة 11 صباحا.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بني سويف

ومن المقرر أن يتم فصل التيار عن مناطق صلاح سالم من العبور حتى محطة الغاز قبل الصحارة، المرماح، الرمد، أرض المحلج، الصندوق الاجتماعي، حضانة روح الحياة، منطقة خلف مدرسه الزراعة، عزبة الشركة، منطقة البشرى، شارع المدارس، الإسكان، مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة، شارع بدرخان بالمرماح، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس، مركز الأشعة، السوق التجاري.

كما تضمنت المناطق المقرر انقطاع التيار الكهربائي بها: مبنى الري، برج الندى، مستشفى الرمد، عمارات الري، محطة الركاب، التأمين الصحي، الضرائب العقارية، السلع الغذائية، البنك الأهلي، مستشفى على بن أبي طالب، منطقة الأزهري من بعد الكنيسة حتى نهاية الشارع بطريق الفيوم، الكوم الأحمر من طريق الفيوم، مركز الرواد للعيون، مستودع الأزهري، طريق الفيوم القديم، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة، محطة الغاز الطبيعي، عزبة حسن عيسى.

انقطاع الكهرباء بمدينة بني سويف اليوم

كما تضمنت المناطق جزءا من شارع عزت غيضان من شركة الفيل حتى محطة الصرف، محطة الصرف الصحي بالأزهري، الجمعية الزراعية بالأزهري، شارع المصرف يمين وشمال كنيسة الأزهري (الملاك ميخائيل) والمنطقة المجاورة، شارع الحاج رضا بالمرماح والمنطقة المجاورة، كلية التربية، شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة، مبنى صيانة الإسكان، مساكن الري بجوار مجمع المحاكم، شارع عامر عفيفي، مدرسة الكهربائية، منطقة بلبل بجوار الموقف.

كما تتضمن قائمة المناطق، أول شارع شافعي من صلاح سالم، بداية شارع الأتوبيس من صلاح سالم، شارع محمد شاكر حسين، مبنى مديرية التربية والتعليم، مدرسة الفنية، كنيسة مار جرجس، مدرسة الميكانيكية، شارع الرياض من صلاح سالم، شارع الشبان، حديقة الحيوان، الشبان المسلمين، منطقة أول الأزهري، شركة الفيل، شارع المؤسسة، بريد صلاح سالم، المدينة الجامعية، كلية السياحة، أول عزبة أبو عقل، التضامن الاجتماعي، مجمع المحاكم، الشهر العقاري، المدرسة الكهربائية، المدرسة الميكانيكية.

كهرباء بني سويف تعتذر للمواطنين

ويتوجه قطاع الكهرباء بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.