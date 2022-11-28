أماكن انقطاع الكهرباء في بني سويف للصيانة.. ساعتان لمدة 3 أيام

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والشوارع بدائرة مركز ومدينة بني سويف، على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحاً لمدة ساعتين يوميا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

أماكن انقطاع الكهرباء الثلاثاء 29 نوفمبر ببني سويف

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء غداً الثلاثاء 29 نوفمبر، عن مناطق «الصندوق الاجتماعي، جزء من خلف الرمد، خلف مدرسة الزراعة، عزبة الشركة، جزء من شارع صلاح سالم، البشري».

أماكن انقطاع الكهرباء الأربعاء 30 نوفمبر ببني سويف

ومن المقرر قطع الكهرباء يوم الأربعاء 30 نوفمبر عن مناطق «أول الأزهري، استراحة المحافظة بحي الرمد في بني سويف، شركة الفيل، شارع المؤسسة، بوسطة صلاح سالم، المدينة الجامعية، كلية السياحة، أول عزبة أبو عقل، الشؤون الاجتماعية».

أماكن انقطاع الكهرباء الخميس 1 ديسمبر ببني سويف

ومن المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي الخميس 1 ديسمبر عن مناطق «الأزهري من بعد الكنيسة حتى نهاية الشارع بطريق الفيوم، منطقة الكوم الأحمر، مستودع البترول، الأزهري، طريق الفيوم القديم، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة، محطة الغاز الطبيعي، عزبة حسن عيسى»

وتوجه قطاع كهرباء بني سويف بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.