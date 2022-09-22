انقطاع التيار الكهربائي عن 4 محافظات الأسبوع المقبل.. اعرف المناطق

أعلنت 4 محافظات عن انقطاع التيار الكهربائي، يوم السبت المقبل، وهم محافظات بني سويف، والمنصورة، والغردقة، وسوهاج مع وضع جدول زمني في كل محافظة خاصة مع وصول الانقطاع إلى 3 أيام في محافظتي سوهاج وبني سويف جراء أعمال الصيانة.

انقطاع التيار الكهربائي في بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المُغذًيات العُمومية بالمدينة على مدار 3 أيام لمدة ساعتين، خلال الأسبوع المقبل أيام السبت والأربعاء والخميس 24 و28 و29 سبتمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

أماكن انقطاع الكهرباء بمدينة بني سويف

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي بمدينة بني سويف يوم السبت المقبل عن مناطق: «السنترال، الصالون الأخضر، الضرائب، جزء من شارع الخضار من الرياضي مجلس المدينة، منطقة السيدة حورية من أحمد عرابي، مركز غسيل الكلى بمستشفى التأمين، النيابة الإدارية معمل البرج، الجيار، جزء من مقبل بجوار الجمعية بميدان مولد النبي، التأمين الصحي، كنيسة المطرانية، جزء من شارع إسلام، مرفق الإسعاف، مستشفى الزهراء، الشرطة العسكرية خلف محطة الشرطة العسكرية».

كذلك مناطق: «مساكن ضباط الشرطة بداية ترعة البوصة من الجيار، جزء من حي بني سويف الجديدة، شارع السنباطي وشارع حمد، مصنع الحلاوة بشارع الدهشورى، منطقة شارع الدهشورى، جزء من ميدان حارث، شارع الجبالي من ميدان حارث، شارع عظيم الدولة من حي الغمراوي بداية من شارع البركة من ميدان حارث، بنك مصر الإسلامي، جزء من منطقة ميدان مولد النبي منطقة المنتزة من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوي، منطقة مقبل بجوار الجمعية من مقبل الجديد وكنيسة الأروام».

فيما تقرر فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء عن: «شارع العجمي من شارع عبد السلام عارف».

فصل التيار الكهربائي الخميس المقبل بمدينة بني سويف

وتقرر فصل التيار الكهربائي يوم الخميس عن: حي بني سويف الجديدة و بني عطية، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 9 صباحاً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، وناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

انقطاع التيار الكهربائي في المنصورة

وأعلن حي غرب المنصورة، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الحي وذلك يوم السبت المقبل، ‏لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 6 صباحا حتى الـ9 صباحا من نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة ‏الدورية للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين‎، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا.

انقطاع التيار الكهربائي في الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

َوتبين أن المناطق الذي سيتم فصل التيار الكهربائي السبت المقبل عن «منطقة سينزومول بالطريق الدائري و قرية الجنجل والكمين الجنوبي و قرية مورنينج ستار و محطة فودافون بالكيلو 9 وقرية الدولفين وقرى سهل حشيش ومناطق المستشفى العام ومنطقة المنشية و فندق العروسة» من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائى على طهطا في سوهاج

وأعلنت هندسة كهرباء طهطا فصل التيار عن المركز طهطا وبعض القرى المجاورة جراء أعمال الصيانة بالشبكة، وأوضح المهندس عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل التيار الكهربائي سيكون بشكل رئيسي على قرى «عرب بخواج وسيالة عرب ومجلس قروى شطورة»، وذلك يومي 23 و24 سبتمبر الحالى بداية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأوضح أن فترة انقطاع الكهرباء يمكن أن تمتد ليومين آخرين وفقا لعمل شركة الكهرباء.

ووجه «عوض»، المواطنين بقضاء احتياجاتهم اليومية الأساسية بفترة وجود التيار الكهربائي، ودعا أصحاب المخابز إعداد الخبز قبل موعد فصل التيار الكهربائي.