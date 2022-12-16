موقع إلكتروني جديد لبرامج الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلقت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، موقعا إلكترونيا جديدا لإتاحة البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة منها للراغبين من مصر والدول العربية والأجنبية.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها التوعوي فى نشر قيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر المختلفة في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وغيرها من العلوم المرتبطة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أن الموقع يتيح الاطلاع على المناهج التدريبية والتسجيل بها ودراسة بعض الدورات التي تعقد بنظام التدريب عن بعد وإجراء الاختبارات المختلفة.

نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع

وأوضحت أن إطلاق الموقع الجديد يأتي فى ضوء استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية بالتطوير المستمر لنظام عملها بما يعظم جهود نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.