نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد «التأمين الصحي» لبحث شكوى مرضى الأورام

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أطباء منطقة التأمين الصحي بالمحافظة وأعضاء لجنة الأورام بمستشفى الخارجة التخصصي؛ لبحث الموقف استجابةً للشكاوى المتكررة من مرضى الأورام بالمحافظة، وفي ضوء توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمتابعة وحل الأزمة.

تقديم خدمات التحاليل بأنواعها

وقالت حنان مجدي، في بيان اليوم الجمعة، إنه تمت مناقشة أنواع الخدمات العلاجية التي تتيحها منطقة التأمين الصحي بالمحافظة لمرضى الأورام، وتويفر الأدوية المختلفة، وتقديم خدمات التحاليل بأنواعها، بالإضافة للعلاج الهرموني والكيميائي وعلاج وحدة الآلام.

تطوير ورفع كفاءة وحدة الأورام

وشددت نائب المحافظ، على تطوير وحدة دعم نفسي للمرضى خلال الفترة المقبلة، وتطوير ورفع كفاءة وحدة الأورام بمقر مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

واطلعت نائب المحافظ، على تقرير لجنة الأورام المنعقدة الخميس الماضي للاطمئنان على توافر العلاج للحالات المختلفة، وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي أنه تم فحص 12 حالة مرضية أثناء انعقاد اللجنة من بينهم 10 حالات تتوافر لهم خدمات العلاج بالتأمين الصحي.

توفير الخدمات اللائقة للمرضى

ووعدت نائب المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير الخدمات اللائقة للمرضى، وحصر جميع الاحتياجات اللازمة لتوفيرها، وخضوع جميع الحالات للعلاج داخل المحافظة باستثناء الحالات التي تتطلب العلاج الإشعاعي والذري أو الحالات التي لا تتوافر لها الخدمة المطلوبة التي تستلزم تحويلها إلى مستشفى أورام الأقصر.