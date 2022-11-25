باحثة مصرية بألمانيا تتوصل لبداية علاج عدوى فطرية تتسبب في وفاة 50% من مرضى السرطان

قالت الدكتورة داليا شتا، باحثة في الدكتوراه بجامعة يوليوس بألمانيا، والتي توصلت لبداية علاج عدوى فطرية تتسبب في وفاة 50% من مرضى السرطان، إن والدتها كانت سيدة عظيمة ودائما بشوشة وتسعى لمساعدة الجميع، وما زالت سيرتها حسنة بين الجميع.

داليا شتا: كنت مولعة بدراسة الصيدلة من صغري

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «كنت مولعة بدراسة الصيدلة من صغري، بسبب إن والدي ووالدتي صيادلة، واتربيت في صيدلية والدي، فأحببت العمل في هذا المجال، وبعد وفاة والدتي كانت رغبتي أن أفعل ما كانت والدتي تفعله بالضبط، وبعد النجاح في الثانوية العامة والحصول على مجموع كلية الطب إلا أنني فضلت دخول كلية الصيدلة، فلم تجبرني أسرتي على شيء، وهو الحلم الذي أوصلني لما أنا عليه اليوم».

أي بحث يجرى يجب أن يكون على خطوات

وعن بحثها في السرطان أوضحت: «أي بحث يجرى يجب أن يكون على خطوات، بداية من عمله على الحيوانات ثم عينات المرضى ثم المرحلة الأخيرة من التجربة، وبحثي إلى الآن في المرحلة الثانية، وتم تنفيذه على حيوانات التجارب ونجح نجاحا كبيرا، وحاليا بدأت على عينات من رئة مرضى السرطان من مستشفى تابعة للجامعة».

وتابعت: «النتائج مبشرة والبحث بمرحلة عالية ويستطيع أن ينافس في مجتمع الأبحاث العلمية».