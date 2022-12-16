عامل يشعل النيران بمسكن الزوجية لرفض زوجته التنازل عنها في بورسعيد

أشعل زوج النيران اليوم في شقة الزوجية بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي في بورسعيد؛ بسبب رفض زوجته التنازل عن الشقة.

وانتقل رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه دون إصابات بشرية، أو اختناقات وقبل وصول الحريق إلى العمارات المجاورة.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد هانى المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد باندلاع حريق شقة سكنية بالدور الثالث عمارة 42 بمساكن الأمل الجديد «زرزارة»، بحي الضواحى ببورسعيد وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

الزوج يشعل النار في شقة الزوجية

تبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الزوج «ش.أ» أشعل النيران في شقة الزوجية بعد رفض زوجته التنازل عنها له، وعلى الفور استدعى أهالي المنطقة رجال الإطفاء والحماية المدنية قبل انتشار النيران ووصولها الشقق والعمارات السكنية المجاورة لها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.

جدير بالذكر أن الشقة السكنية تتبع المحافظة بشرط أن يستلمها الزوج والزوجة معا.