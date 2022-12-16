حريق و10 مصابين.. تفاصيل نشوب مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية الزاوية التابعة إلى مركز أسيوط بالأسلحة النارية، تسببت في اندلاع حريق وإصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بقرية الزاوية التابعة إلى مركز أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لقرية الزاوية قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط، وبالفحص والمعاينة تبين أن نشوب الحريق فى بوص ونخل نتيجة مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتي «ع.ا»، و«ع.ا»، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم، بينهم 5 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان بالأربعين، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وشملت أسماء المصابين هم «س.م.أ»، يبلغ عمرها 35 عاما، من قرية الزاوية، مصابة بطلق ناري بالذراع الأيسر، و«ر.م.ع»، يبلغ عمرها 48 عاما، مقيمة بقرية الزاوية، مصابة بكسر بالذراع الأيسر، و«م.ع.أ»، يبلغ عمره 32 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب ببتر بأصابع اليد اليسرى، و«ع.ح.ع»، يبلغ 35 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب بطلق ناري بالقدمين، و «ر.ح.ع»، يبلغ عمره 32 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب بطلق خرطوش بالوجه.

إضافة إلى إصابة «ح.ع.ع»، يبلغ من العمر 52 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب بطلق ناري، وكسر بالفخذ الأيسر، و«ر.أ.ع»، يبلغ عمرها 40 عاما، مقيمة بقرية الزاوية، مصابة بطلق ناري خرطوش بالركبة اليسرى، و«ا.ح.أ»، يبلغ عمره 46 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب بجرح باليد اليسرى 5 سم، و«م.ح.أ»، يبلغ عمره 40 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، و«ص.م.ح»، يبلغ عمره 37 عاما، مقيم بقرية الزاوية، مصاب بكدمات بالوجه.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.