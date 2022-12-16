ممر شرفي للفائزين بمسابقة أوائل الطلبة في بني عبيد وصعودهم إلى الدقهلية

نظم تلاميذ مدرسة الحرية 1 ممر شرفي لزملائهم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى إدارة بني عبيد التعليمية للمرحلة الابتدائية بمحافظة الدقهلية لهذا العام الدراسي 2022/2023 وصعودهم لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية بالدقهلية.

جاء ذلك بحضور علاء إسماعيل مدير عام إدارة بنى عبيد التعليمية ومجدي قاسم حسانين، بالإضافة إلى كوكبة من مديرو المتابعة وعدد كبير من موجهي المواد بالتعليم الابتدائي بإدارة بنى عبيد التعليمية.

وأقيمت التصفية النهائية للمسابقة، بحسب بيان إدارة بني عبيد التعليمة، بالتنسيق مع أسرة توجيه التربية الاجتماعية تحت قيادة علي الشربيني على الموجه الأول للتربية الاجتماعية بإدارة بني عبيد التعليمية واستضافتها مدرسة مجمع بني عبيد الرسمية للغات.

مسابقة أوائل الطلبة بإدارة بني عبيد التعليمية

وشاركت بالمسابقة كل من مدرسة الحرية 1 حيث حصلت على مجوع 92.5 درجة في المركز الأول، ومدرسة الصلاحات الابتدائية 89.5 درجة المركز الثاني، فيما حصلت على المركز الثالث النصر بشماس الابتدائية بمجموع 74.5 درجة، فيما حصلت مدرسة ديرب الخضر 1 على المركز الرابع بمجموع درجات 70 درجة حيث يمثل كل مدرسة 5 طلاب أساسي و2 احتياطي.

ممر شرفي لتلاميذ مدرسة الحرية 1 الابتدائية

واستقبل تلاميذ مدرسة الحرية 1 زملائهم الفائزين بعمل ممر شرفي لهم تقديرا لهم على تفوقهم في المسابقة وصعودهم لتمثيل الإدارة التعليمية علي مستوي محافظة الدقهلية موجهين الشكر لمدير المدرسة السابق محمد شمس والمدير الحالي حسام السيد الحيلاني وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه وجه علاء إبراهيم إسماعيل مدير عام إدارة بنى عبيد التعليمية الشكر للتلاميذ المشاركين في المسابقة متمنيًا منهم النظر دائما ً للإمام والارتقاء بالمستوى التعليمي لأنه بالعلم يتقدم المجتمع.

تنظيم مسابقة أوائل الطلبة

يذكر أن مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى إدارة بني عبيد التعليمية أقيمت على مدار 5 أيام أول أربعة أيام من المسابقة، وتم تقسيم مدارس إدارة بني عبيد الابتدائية عليها كل يوم من الأيام الأربعة يتسابق 9 مدارس ويصعد من كل مجموعة مدرسة واحدة لليوم النهائي والتصفية النهائية التي أقيمت أمس الخميس القادم الموافق 15/12/2022 ليصعد في النهاية المدرسة الفائزة.