ممر شرفي لطالب من ذوي الهمم بالأقصر.. حصل على ميدالية ذهبية في السباحة

كافح ولم يستسلم، مارس رياضته المفضلة، وتمرن وتقدم وتفوق وأصبح من الأبطال ومصدرا للفخر ليس لمحافظته فقط، بل لدولته أيضا، مصر، ذلك البطل أحمد حمدي أبو الفضل، ابن محافظة الأقصر، من ذوي الهمم، الحاصل على الميدالية الذهبية والفضية في بطولة مصر للسباحة، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة لذوى الهمم في السباحة 400 متر سباحة حرة، وكذلك الميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة 50 متر باك، في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2022.

ممر شرفي للطالب

البطل أحمد حمدي، الطالب في مدرسة الأقباط الإعدادية للبنين، كرمته مدرسته بممر شرفي إذ اصطف زملاؤه حوله مهنئين ومصفقين له ومشجعين له على إكمال طريقه نحو العالمية.

وأعرب ياسر سلطان مدير مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، عن فرحته بحصول الطالب على ميداليتين ذهبية وفضية، «فخورين به وسعدنا كثيرًا برؤية الفرحة على وجه بطلنا وبطل العالم الصغير عند عمل الممر الشرفي له»، وأقامت المدرسة حفلًا كبيرًا لتكريمه، ومنحته شهادة تقدير.

في السياق، قال أحمد حمدي، إنه أحس بالفرحة الحقيقية عند تكريم زملائه ومدير الإدارة ومدير المدرسة والمدرسين له، وأحس بالإنجاز الحقيقي وسط سعادة زملائه به.

كما تقدم صلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة بالتهنئة لنادي الأقصر الرياضي، وذلك لحصول البطل الصغير على هذه المراكز المتقدمة.