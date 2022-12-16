قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «كوريا الشمالية تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع»، جاء فيه أنه في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية اختبرت كوريا الشمالية محرك وقود صلب عالي الدفع.

وأضاف التقرير: «يقول خبراء إنه سيسمح بنقل أسهل وإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية، الاختبار الذي جرى بإشراف الزعيم الكوري أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم في اختبار تكنولوجيا الصواريخ، بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية، وبدا أنه يهدف لتطوير صاروخ بالستي جديد عابر للقارات بالوقود الصلب بالنظر إلى قوة دفع المحرك الذي قالت كوريا الشمالية عنه أنه الأول من نوعه في البلاد».

وتابع: «وتعمل بيونج يانج على صنع صواريخ أكثر للوقود الصلب الذي يتميز باستقرار أكبر، ويمكن إطلاقه دون تحذير أو وقت يذكر للإعداد، فيما يعد تطوير هذه الصواريخ من بين 5 مهام عسكرية لكوريا الشمالية تحددت في العام الماضي، وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام بما في ذلك صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة رغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها».

واستطرد: «وتأتي التجربة في وقت يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الجنوبية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي».