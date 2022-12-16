رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية لقناة «القاهرة الإخبارية»: الانتخابات على الأفراد تجربة جديدة

قال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، إن الانتخابات لأول مرة تجرى في تونس بطريقة الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، ولأول مرة نشاهد حملة انتخابية بلا رائحة ولا طعم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، «في الماضي كانت هناك أحزاب تتحرك، والمال يضخ خاصة المال السياسي، لكن هذه المرة كانت الحملة الانتخابية باردة نوعا ما، والانتخابات على الأفراد تجربة جديدة نأمل أن توفق، كما أن عدم وجود أحزاب أو منظمات أو تجمعات كبرى آخر الحملة الانتخابية نوعا ما، وربما سيؤثر لاحقًا على تركيبة البرلمان وعمله ونشاطه».

وتابع: «لن نرى تكتلات حزبية أو مشاريع تطرح باسم أحزاب أو كتل أو مجموعات وسنرى أفرادا كلاً يغني على ليلاه وكلاً وبرنامجه، ولن يكون هناك رؤية كبرى واضحة، فلا أعتقد أن الاقتراع على الأفراد سيكون تجربة ناجحة، ونأمل في تطور وشخصيات فردية ترتقي نوعًا ما بمستوى مجلس نواب الشعب، فقد عانينا كثيرًا من المجالس السابقة من المشاريع اللاوطنية داخل الأحزاب، لكن في نفس الوقت نخشى من ألا يقدر المرشحون الأفراد على مسايرة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتقدم بمشاريع تفيد البلاد».