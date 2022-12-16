محلل سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: الحدود الهندية الصينية تشهد صراعات منذ أعوام طويلة

قال الكاتب والمحلل السياسي الهندي، مانوج جوشي، إن الحدود الهندية الصينية بها الكثير من الصراعات منذ أعوام طويلة، ولم يتم تسوية هذه الصراعات والمشكلات بشكل مقبول إلى الآن.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية: «هناك عقود من الصراع، توضح المسؤولية الملقاة على عاتق كلا الجانبين، ولم يتوصلا إلى اتفاق، وهذه المنطقة تتسم بالجبال العالية، وعلى مدار الفترة السابقة لم تكن هناك تهدئة جيدة بالشكل المتوقع، كما أن المنطقة الحدودية منطقة رمادية غامضة لم يتم تقرير مصيرها بشكل واضح، وكلا الجانبين اتفقا على استمرار النزاع، واتفقا على وضع إجراءات محددة إذا ما اشتعل الأمر».

وتابع: «كثيرا ما حاولت الهند والصين تجاوز الأمر إلا أن هذه المحاولات لا تأتي بأي ثمار، ولكن تستمر النزاعات والصراعات، وتزداد هذه التوترات بين الدول يوما بعد يوم، فالصراعات في تلك المنطقة لا تتسبب في حرب بالمعنى الصحيح للكلمة ولكن هناك توترات قائمة لا يستخدم فيها آليات عسكرية».