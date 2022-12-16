كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تتفاعل مع قضايا أوروبا وثالث أهم شريك للناتو

قال الكاتب الصحفي محمد شبارو، إن بريطانيا تعيش مشكلات داخلية لكن لها ثوابت في السياسة الإقليمية والدولية، وهي جزء قوي في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جومانة هاشم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بريطانيا لم تتخل عن مهامها، وهي ثالث أهم شريك للناتو، إضافة إلى أمريكا وفرنسا.

وتابع: «رأينا كيف تصرفت ونقلت الأسلحة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين الأمريكيين إلى أوكرانيا، وكانت سباقة في ذلك، وكأنها تقول إنها خرجت من الوحدة الاقتصادية الأوروبية، ولكنها لن تخرج من قلب أوروبا وهي موجودة وتتفاعل مع قضايا أوروبا».

واستطرد: «هناك ضعف وتوتر أوروبي يلحق بالمنظومة الأوروبية كاملة، لكن ما زالت هذه المنظومة ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار العالمي، وما أرسي بعد الحرب العالمية الثانية من استقرار، فالاتحاد الأوربي مشروع أوروبي وليس أمريكي له أبعاد سياسية وأيديولوجية تشترك فيها مع دول العالم الحر، وتبقى أوروبا ركيزة لما يسمى بالحريات وسيادة القانون المحلي والدولي وأيضا الوحدة الاقتصادية التي نمت في ظل التجمع الدولي الأوروبي وهي معادلة لا يمكن تخطيها في أي إجراء».