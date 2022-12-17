فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ 5 محافظات اليوم.. المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدة مدن وقرى بمحافظات الدقهلية وسوهاج وبني سويف وكفر الشيخ ودمياط، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي ببني سويف

وأوضحت محافظة بني سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مناطق محطة الغز وصلاح سالم والرمد وشارع بدرخان ومبنى الري ومستشفى علي بن أبي طالب وشارع عزت غيضان والجمعية الزراعية وشمال كنيسة الأزهري، وذلك بداية من الساعة 6 صباحا للساعة 11 صباحا، وذلك للصيانة الدورية للمغذيات الرئيسية.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بفصل التيار الكهربائي لصيانة محول الكهرباء الرئيسي، وحددت أماكن فصل التيار الكهربائي بقرى الشيخ زين الدين والساحل وشطورة ومشطا والنجوع والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء بالدقهلية

كما أعلنت «كهرباء الدقهلية» فصل التيار الكهربائي عن مدن المنصورة وطلخا والسنبلاين والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، للصيانة الدورية.

أماكن قطع الكهرباء في دمياط

وسيتم فصل التيار الكهربائي في دمياط، عن مدن الزرقاء وكفر البطيخ والحمام والقرى التابعة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

انقطاع التيار الكهربائي بكفر الشيخ

كما أعلنت هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مناطق طريق فوة وحي مكة وتقسيم رجب ومساكن مكة ومساكن المرر وطريق المستشفى العام وتقسيم المعلمين وقرى الجوزين والكنيسة وكفر العرب والإبراهيمية، من الساعة 8 صباحا للساعة 1 صباحا، للصيانة الدورية.