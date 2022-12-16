أبرز المعلومات عن مساكن «الشونة والمحلج» بمشروع عواصم المحافظات في سوهاج

يتساءل الآلاف من مواطني سوهاج، عن معلومات حول مساكن «المحلج والشونة» الذي تأتي من ضمن المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بنطاق «حي غرب مدينة سوهاج.

مساكن أرض «المحلج والشونة»

تنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن أرض مساكن أرض «المحلج والشونة» التابعة للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك حسب ما تم إعلانه من قبل محافظ سوهاج، ووزارة الإسكان، والتي جاءت كالتالي:

إنشاء 20 عمارة سكنية، منها 14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة بلغت 10 أفدنة في موقع أرض المحلج.

و6 عمارات إسكان استثماري، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري، على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة التي تقع خلف معهد الأورام في حي غرب سوهاج.

سعر شقق الإسكان في سوهاج

- سعر الوحدات في الطابق الأرضي لمساحة 100 متر مليون و285 ألف جنيه.

- سعر الوحدات في الطابق الأرضي التي تبلغ مساحتها 98 مترا بلغت مليون و271 ألف جنيه.

- سعر الوحدات بالطابق الأرضي على مساحة 109 متر يصل سعرها إلى مليون و400 ألف جنيه.

- سعر الوحدات في الطابق الأرضي التي تبلغ مساحتها 116 مترا، بلغ سعرها مليون و520 ألف جنيه.

أسعار الوحدات السكنية بالأدوار العليا

-الوحدات السكنية مساحة 109 متر بلغ سعرها مليون و442 ألف جنيه.

-الوحدات السكنية مساحة 116 متر بلغ سعها مليون و52 ألف جنيه.