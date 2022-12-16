«الرئاسة» تنشر فيديو لنشاط السيسي خلال القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الأمريكية الأفريقية، التي انعقدت في واشنطن.

إذ استقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم، في مقر إقامته بواشنطن، رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، كما استقبل أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة، معربا عن ترحيبه في الوقت ذاته بتزايد نشاط الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبحضور الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية سوزان كلارك، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي جون كريستمان، إضافة إلى رؤساء ومديري العديد من كبرى الشركات الأمريكية.