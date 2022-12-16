«البحوث الزراعية بسخا»: نسعى لاستنباط محاصيل تتحمل الملوحة وتغيرات المناخ

شهدت حقول محطة البحوث الزراعية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، زيارة ميدانية لمتابعة البرامج البحثية وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور مجاهد حلمي، وكيل المعهد لشئون البحوث بزيارة، والدكتور بسيوني زايد، مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا، والدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، ووكلاء المحطة الدكتور مجدى السماحى، والدكتور محمد عبد الكريم، والدكتور عبدالواحد ندا، ورؤساء الفرق البحثية للمحاصيل، ولفيف من الباحثين.

استنباط أصناف تتحمل الملوحة والتغييرات مناخية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن العاملين بمحطة البحوث الزراعية بسخا، يبذلون جهود كبيرة لاستنباط أصناف تتحمل الملوحة وتواجه التحديات الحالية من تغييرات مناخية، بما يتناسب مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصيات مؤتمر المناخ الذي شهدته مدينة شرم الشيخ، مؤكداً أن ما يميز المسئولين بالمحطة بذل الجهود للالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية.

الزيارة شملت البرنامج البحثي للقمح

وأفاد الدكتور محمد عطوه خليل، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، أن الزيارة شملت البرنامج البحثي للقمح، والإكثارات لتقاوي المربي والأساس بالمحطة، وبرنامج الفول البلدي، وبرنامج الأعلاف الشتوية، كما شملت الزيارة محطة الغربلة، وغربلة تقاوي المحاصيل الصيفية مثل «الأرز، وفول الصويا، والذرة الشامية».

الالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية

وأضاف الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أنه وجه بضرورة الالتزام بالبحوث التطبيقية التي تواجه التحديات الحالية من تغيرات مناخية، والذي تتميز به المحطة، ومن بين التحديات ندرة المياه، ومقاومة الإجهادات البيئية والحيوية، بما يخدم خطة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة سخا للبحوث الزراعية، إن المحطة تعمل دائماً على استنباط الأصناف الجديدة المحتملة للتغيرات المناخية المختلفة، مثل التغير في درجات الحرارة، ونسب الملوحة المختلفة، لافتاً أن السوق المصري لم يشهد أي نقص في الأصناف خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة.