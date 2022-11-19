معهد المحاصيل الحقلية: 1000 جنيه ضمان لأردب القمح هذا العام (فيديو)

قال الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس قسم الحملة القومية للقمح، إن الدولة تولي اهتماما غير عادي بالزراعة، ومحصول القمح رغم التحديات الموجودة من جائحة كورونا، والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، لكن القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزير الزراعة، أعلن هذا العام، سعر ضمان لأردب القمح 1000 جنيه.

نستهدف الوصول للحد الآمن من محصول القمح

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس قسم الحملة القومية للقمح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعودي على شاشة «DMC»، أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية، هو الوصول من خلال الخطة والرؤية الاستراتيجية الموجودة الوصول للحد الآمن من محصول القمح، والدولة تولي اهتمامها بالقمح، ومستهدف عمل تغطية كاملة الموسم المقبل بالتقاوي المعتمدة للقمح، والدولة ملتزمة بالمقررات السمادية الموجودة بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن وزير الزراعة أعلن العام الماضي، قبل زراعة محصول القمح، سعر التوريد قبل الزراعة بأسبوعين، من أجل تحفيز المزارعين، والعام الحالي أعلن عن سعر التوريد قبل الزراعة بشهرين.

وزير الزراعة أعلن هذا العام سعر ضمان لأردب القمح 1000 جنيه

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية، ورئيس قسم الحملة القومية للقمح أن وزير الزراعة، أعلن هذا العام سعر ضمان لأردب القمح 1000 جنيه، إذ لا يقل سعر الأردب عن 1000 جنيه، مع القابلية للزيادة عن 1000 جنيه العام المقبل، مناشدا المزارعين بالالتزام بالتقاوي المعتمدة وميعاد الزراعة.