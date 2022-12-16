رئيس الإنجيلية يشارك في احتفالات رسامة شمامسة جدد لكنيسة إطسا البلد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال جولته الرعوية لمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، في حفل كنيسة إطسا البلد الإنجيلية، برسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، كما شارك في حفل تنصيب القس عماد إسحق، راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالفكرية.

جاء ذلك بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية، رئيس مجمع المنيا المشيخي لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وحسام أبو زيد، عضو مجلس النواب، والقمص مكاريوس، من الكنيسة الأرثوذكسية، والأب جرجس، من الكنيسة الكاثوليكية، والقس عماد بطرس، رئيس لجنة شؤون القسوس.

تهنئة رئيس الإنجيلية الشيوخ والشمامسة الجدد

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس عماد إسحق بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية الأولى بالفكرية، كما قدم رئيس الإنجيلية التهنئة لكل من الشيوخ الجدد، إميل نجيب كامل، ونبيل عادل يوسف، وعادل عزت دانيال، والشمامسة الجدد، ميلاد عاطف ولسن، وشريف كرم نجيب، وأميرة لويس يسى، وماجدة نادي إسحق، بمناسبة رسامتهم لخدمة الكنيسة الإنجيلية بإطسا البلد، كما وجَّه رئيس الطائفة التهنئة لرئيس مجمع المنيا، وجميع أسر المرتسمين الجدد، وشعب الكنيستين.

رئيس الإنجيلية: خطية الإنسان الكبرى هي عدم الفهم والإصرار على البعد عن الله

وقال «زكي» في كلمته: «خطية الإنسان الكبرى هي عدم الفهم والإصرار على البعد عن الله، كما حدث مع شعب الله في بابل حتى الوحدة في يوم الخمسين، وكيف كانت يد الله تصاحب شعبه وتحفظه حتى يصل من التشرذم في بلاد بابل إلى بناء حياة جديدة ووحدة جديدة».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «الرجاء يرتبط بالأمل في التغيير والظروف، لأننا نؤمن بيقينية رحمة الله».

كما شارك في برنامج الاحتفالات القس عوني سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالفكرية، والقس سعد جابر، راعي الكنيسة الإنجيلية بإطسا البلد، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عزت فهمي، نائب رئيس مجمع المنيا، والشيخ مينا مرقص، سكرتير مجمع المنيا، والشيخ إسحق كامل، رئيس اللجنة المالية بالكنيسة الإنجيلية بالفكرية، والشيخ فايز إسحق سكرتير مجلس الكنيسة الإنجيلية بإطسا البلد.