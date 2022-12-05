رسامة شمامسة بكنيسة «مارجرجس» في بني سويف

صلى الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، القداس الإلهي في دير الشهيد مار جرجس بقرية «سدمنت الجبل» بمركز «إهناسيا» في بني سويف، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس «قارئ».

رسامة 120 شماسا

كما صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل، قداس الأحد الرابع من شهر هاتور والذي يوافق عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين. وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٢٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ، كما منح شماس آخر رتبة أغنسطس (قارئ).

وكرم نيافته عقب القداس مجموعة عددها ٢٧ فتاة من فصل القديسة ڤيرينا لحفظ الألحان للبنات.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وبعض الآباء من القطاع، كما شارك في الصلوات أعضاء أسر الشمامسة الجدد.

الاحتفال بعيد استشهاد أبي سيفين

وفي سياق أخر، قام الأنبا صموئيل أسقف طموه، بصلاة القداس الإلهي لتذكار عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس (أبو سيفين)، وشاركه نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، في كنيسة الشهيد أبو سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير الشهيد أبو سيفين بطموه (مقر المطرانية).