سوسن بدر: أجسد دور والدة مصطفى شعبان في مسلسل «بابا المجال»

كشفت الفنانة سوسن بدر خلال استضافتها ببرنامج the insider بالعربي، عن تفاصيل دورها في المسلسل الرمضاني «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان.

وقالت سوسن بدر: «مصطفى شعبان العمل معاه جميل، ودمه خفيف جدًا، ومهما كان العمل جاد له لمسة كوميديا في أعماله، والعمل هنا جد جدا ويناقش موضوع مهم وجديد، ولكن العلاقة بينه وبين أمه بها صداقة».

مسلسل بابا المجال

مسلسل بابا المجال ينافس به مصطفى شعبان خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه عدد كبير من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، جومانة مراد، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، فرح يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية تجمع بين الإثارة والأكشن والرومانسية.