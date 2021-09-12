آخرهم مصطفي شعبان.. صور وفيديوهات سببت أزمات للنجوم

في الآونة الأخيرة، تعرض بعض الفنانين لعدة انتقادات من رواد السوشيال ميديا، خاصة بعد نشرهم لصور وفيديوهات عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت جدلا كبيرا، ليكون آخر هؤلاء النجوم هو الفنان مصطفي شعبان.

تعرض النجم مصطفي شعبان لانتقادات عديدة، خاصة بعدما نشر مجموعة صور ومقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، يظهر من خلالهم وهو يقوم باصطياد العصافير.

وانهالت عليه التعليقات التي تحمل في غالبيتها هجوما عليه، وانتقادا لما يفعله من صيد الطيور، وكانت أبرز التعليقات حينما هاجمه أحد المتابعين قائلا: «ايه المتعة إنك تقتل أرواح بريئة زي ديه وتطلع تتصور معاه مبسوط كده»، بينما قالت متابعة أخرى «إيه المغزى من كده؟؟؟ حرام عليكوا بجد».

يسرا ترقص في حفل زفاف بعد وفاة سمير غانم

ووقعت حالة من الجدال والقلق على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الفنانة يسرا، عقب تواجدها لحضور حفل زفاف في الجونة، بعد وفاة الفنان سمير غانم مباشرة، ومشاركتها في تشييع جثمان الفنان الراحل والبكاء عليه.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، عددا من الفيديوهات التي تظهر بها يسرا، وهي ترقص علي أغنيات عمرو دياب الذي أحيي الحفل.

وكان السبب وراء هجوم الجمهور عليها، وخلق حالة كبيرة من الجدل، هو أن الفنانة دلال عبد العزيز تعد صديقة مقربة ليسرا، كما التزمت يسرا الصمت، وفضلت عدم الرد علي هذا الموقف، وقامت بغلق التعليقات علي صفحتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، بسبب ما تعرضت له من هجوم حاد من متابعيها.

إلهام شاهين وليلى علوي

وظهرت الفنانتان إلهام شاهين وليلي علوي، في صورة تجمعهم عقب وفاة الفنان الراحل سمير غانم مباشرة، وهو ما دفع رواد التواصل الاجتماعي بالهجوم عليهما، متأثرين بوفاة نجم الكوميديا.

ما دفع الفنانة إلهام شاهين للرد والدفاع عن نفسها، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الصور المتداولة لها وليلى علوي لم تكن لها علاقة بحفل الزفاف الذي أقيم في نفس يوم جنازة الفنان سمير غانم.

وأشارت الهام شاهين الي أن هذه الصور كانت من عشاء في مطعم الجونة، مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم واحد، متابعة «وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه».

محمد رمضان في أزمة بسبب مطرب إسرائيلي

وأثارت صور الفنان محمد رمضان هجوما كبيرا على السوشيال ميديا، بسبب ظهوره في إحداها بجوار المطرب الإسرائيلي، عومير آدام، والفنان الإماراتي، حمد المزروعي، وفي أخرى إلى جوار لاعب كرة القدم الإسرائيلي، ضياء سبع، وفي ثالثة إلى جوار رائد الإعمال الإسرائيلي أيضا، إيلاد تسلا، جدلا واسع النطاق في مصر وخارجها.

وقام بنشر هذه الصور حمد المزروعي، عبر حسابه الخاص علي موقع «تويتر»، وعلق عليها قائلا: «أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا»، وظهر بها رمضان واضعا ذراعه حول عنق آدام مع ابتسامة عريضة.

وزادت حدة الجدل عندما قامت الصفحة الرسمية باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية، بنشر الصورة ذاتها مصحوبة بتعليق «الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي»، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».