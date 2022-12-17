قصة ممرضة مرسى علم التي ودعها الآلاف.. «عاشت يتيمة وماتت وحيدة»

منذ نعومة أظافرها شقت كاميليا عبد الواحد، طريقها وحيدة في دروب الحياة لتواجه الصعوبات منفردا، فاعتمدت على نفسها في تحقيق ذاتها، حتى تخرجت من مدرسة تمريض وتنقلت في الشغل بالمستشفيات الخاصة بين الغردقة ومرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

أحبت «كاميليا»، التمريض، وأخلصت له، وأدت عملها على أكمل وجه، وفي العقد الرابع من العمر أنهكها المرض، وأثناء خضوعها للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة في مرسى علم فارقت الحياة وحيدة، والعثور على جثمانها في غرفة تمكث بها لتلقي العلاج، وقررت النيابة العامة نقل الجثمان مشرحة مستشفى الغردقة العام وإجراء التحقيقات صرحت النيابة بدفن الجثمان.

قصة الممرضة كاميليا

انتظر المسؤولون ليتقدم أحد من أهلها للحصول على جثمانها بعد رحيلها، إلًا أنه لم يتقدم أحد لتشييعها إلى مثواها الأخير وكما عاشت يتيمة ماتت وحيدة.

وانتفض مواطني مدينة الغردقة، بعد انتشار قصة ممرضة مرسي علم عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالصلاة عليها في مسجد الميناء الكبير بالغردقة وتشييع جثمانها.

تشييع جثمان الممرضة كاميليا

على الفور تجمع الآلاف من المواطنين وأدوت صلاة الجنازة عليها، وخرجت الغردقة عن بكرة أبيها تودع الممرضة كاميليا في مشهد مهيب لم تشهده من قبل، حتى تم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير وسط دعوات الآلاف لها بالرحمة والمغفرة.

قال الدكتور رضا النجار، مدير أحد المستشفيات بالغردقة في تصريحات لـ «الوطن» إن الممرضة كاميليا كانت مجتهدة في عملها وخدومة جدا ومخلصة في الاهتمام برعاية المرضى.

في حين أوضحت سمر محمد، زميلة الراحلة، أن كاميليا عاشت وحيدة بدون أقارب ويتيمة وتربت بدار أيتام وكانت تعمل ممرضة في مستشفى بالغردقة، وانتقلت للعمل في أحد مستشفيات مرسى علم وأصيب بمرض السرطان اللعين، وماتت أثناء تلقيها العلاج في المستشفى.

واقعة الممرضة كاميليا

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة مباحث مرسى علم بالعثور على جثمان سيدة ملقى على الأرض داخل أحد حجرات المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحقيقات أن السيدة تدعى كاميليا عبد الواحد، وتعمل ممرضة بذات المستشفى وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وعقب انتهاء التحقيقات صرحت بدفن الجثمان ليسدل الستار عن القضية.