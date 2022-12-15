السيطرة على حريق محدود في مستشفى حميات الغردقة دون إصابات

نجح العاملون في مستشفى حميات الغردقة، في السيطرة على حريق محدود بقسم العناية المركزة، نشب الحريق في منطقة خروج الأكسجين بأحد الأسرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق مستشفى حميات الغردقة

انتقل الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، إلى مكان الحريق، ولم يتبين وجود أي خسائر بشرية.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى حميات الغردقة، في تصريح لـ«الوطن»، أن أحد العاملين بالعناية المركزة، لاحظ خروج أدخنة من قسم العناية المركزة، وتم إخلاء جميع المرضى إلى غرف عناية متوسطة، فور وقوع الحريق، قبل السيطرة عليه من قبل العاملين بالمستشفى، دون وقوع أي إصابات.

السيطرة على الحريق

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بنشوب حريق في مستشفى الحميات بالغردقة، وتم ابلاغ قوات الحماية المدنية، التي انتقلت على الفور إلى المستشفى، وتبين انه تم السيطرة على الحريق، بواسطة العاملين قبل امتداده إلى باقي الأقسام.